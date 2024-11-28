“Синяки под глазами” у детей могут быть вызваны различными причинами — от физиологических особенностей до более серьезных заболеваний. В интервью «Газете.Ru» педиатр «СМ-Клиника» для детей Дарья Нелюбина пояснила, что этот симптом может быть связан с множеством факторов, и важно учитывать контекст, в котором он возникает.

Одной из распространенных причин появления темных кругов в области глаз является физиологическая особенность. Например, у некоторых детей существует врожденная склонность к повышенной выработке меланина в коже, что и приводит к потемнению кожи в этой области. Этот феномен называется «периорбитальной гиперпигментацией» и обычно не представляет угрозы для здоровья. Однако в других случаях “синяки” могут быть следствием более серьезных нарушений, таких как проблемы с железами внутренней секреции (например, с надпочечниками и половыми железами) или заболевания желчевыводящих путей.

Кроме того, по словам Нелюбиной, изменение пигментации может быть связано с недостатком витаминов, нарушениями обмена веществ или хроническими заболеваниями, включая инфекции. В некоторых случаях пигментация также может быть результатом длительной интоксикации организма, связанной с приемом лекарств или токсинами. Эти изменения обычно носят более длительный характер и требуют медицинского вмешательства.

Не менее важной причиной появления темных кругов под глазами у детей являются аллергические реакции. Это может быть как результатом гипоксии (например, при длительной заложенности носа), так и нарушением барьерной функции кожи, что происходит на фоне аллергического воспаления. Такие «синяки» могут быть сопутствующим симптомом аллергий и часто исчезают после устранения причины заболевания.

К темным кругам под глазами могут привести также неправильный образ жизни, включая недостаток сна, излишнее время, проведенное за гаджетами, а также дефицит прогулок на свежем воздухе. В этом случае расширение сосудов и задержка жидкости в области глаз становятся причиной появления временных темных кругов. Чтобы избавиться от этого явления, достаточно изменить образ жизни и наладить режим.

Существует еще одна возможная причина — это так называемый «периорбитальный цианоз», при котором кожа под глазами приобретает синеватый оттенок. Это состояние может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой, дыханием или почками. Цианоз является патологическим признаком, который требует медицинского обследования. Особенно важно обратить внимание на подобные изменения, если они появляются неожиданно или сопровождаются другими симптомами.

Нелюбина подчеркнула, что при появлении синяков под глазами у ребенка стоит обязательно обратиться к педиатру. Для точного диагноза и выявления причины состояния может понадобиться проведение лабораторных исследований, таких как общий анализ крови и мочи. Важно помнить, что своевременное обращение к врачу поможет исключить возможные серьезные заболевания и корректировать состояние на ранних стадиях.