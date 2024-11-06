Когда у ребёнка поднимается температура, это становится поводом для беспокойства у родителей. Многие стараются сбить её как можно быстрее, используя разные методы, но некоторые из них могут быть вредными. Педиатр «СМ-Клиника» Виктория Кострицкая в интервью «Газете.Ru» объяснила, каких действий следует избегать при снижении температуры у детей.

Одной из распространённых ошибок, по словам Кострицкой, является стремление сбить температуру, не достигшую 38–38,5C. Врачи считают такую температуру умеренной: она помогает организму бороться с инфекцией. Пытаясь преждевременно снизить её, родители могут ослабить иммунный ответ и замедлить выздоровление.

Также врач предостерегает от обтирания ребёнка холодной водой или льдом. Это может создать ложное ощущение охлаждения, так как кожа становится прохладной, а внутренние органы продолжают перегреваться. Кроме того, при таком резком охлаждении у ребёнка может начаться дрожь, что только увеличит тепло в теле и ухудшит его состояние.

Погружение в холодную воду или обёртывание холодными компрессами опасны тем, что могут привести к шоку или сосудистому спазму, ухудшая самочувствие. Кострицкая также обратила внимание на опасность использования спиртовых или уксусных растворов. Такие вещества легко проникают в организм через кожу и дыхательные пути, что может вызвать отравление у ребёнка. Уксус к тому же способен вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.

Другой риск — попытка «пропотеть» ребёнка, плотно укутывая его в тёплые одеяла и одежду. Это затрудняет естественный теплообмен, и организм не может эффективно сбросить температуру, что может привести к опасному перегреву и тепловому удару.

Кострицкая также предостерегает от частого и бесконтрольного использования жаропонижающих препаратов. Постоянное чередование лекарств может привести к передозировке и токсическому воздействию на почки и печень. Она советует строго соблюдать дозировку и руководствоваться рекомендациями врача, особенно если речь идёт о детях младшего возраста.

При высокой температуре у ребёнка также важно поддерживать питьевой режим, чтобы избежать обезвоживания. Однако, педиатр рекомендует избегать слишком холодных напитков и не пытаться поить ребёнка насильно, чтобы не вызвать рвоту и ухудшение состояния.