Железодефицитная анемия (ЖДА) — распространённое заболевание, вызванное нехваткой железа в организме, проявляется через ряд характерных симптомов, которые часто путают с другими болезнями. Слабость, усталость, ломкие ногти, бледная кожа и потеря аппетита — все это может указывать на низкий уровень гемоглобина. При подобных жалобах врачи обычно первым делом проверяют именно этот показатель, сообщает «Доктор Питер».

Дефицит железа — проблема, актуальная не только для беременных женщин и маленьких детей, но также для мужчин и пожилых людей. По данным статистики, до 90% случаев анемии связаны именно с нехваткой железа.

Врач клиники «МЕДСИ» на Дыбенко Садига Аллахвердиева выделяет основные признаки, которые могут сигнализировать о ЖДА:

– Сильная усталость и слабость. Постоянное чувство разбитости и снижение физической активности, даже при небольших нагрузках, — наиболее частые симптомы.

– Одышка. Недостаток кислорода в крови, вызванный низким гемоглобином, может привести к затруднённому дыханию при обычной активности, например при подъёме по лестнице.

– Головокружение и возможные обмороки. Пониженное поступление кислорода в мозг может спровоцировать головокружение и даже потерю сознания.

– Учащённое сердцебиение. Сердце, стремясь компенсировать нехватку кислорода, начинает работать интенсивнее, что вызывает тахикардию.

При наличии таких симптомов рекомендуется обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы крови для подтверждения диагноза.