Режиссер Владимир Мирзоев представил новую экранизацию классического романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», которая вызвала противоречивые оценки среди зрителей и критиков. Несмотря на хваленый актерский состав, включающий Ивана Янковского, Юлию Снигирь и Любовь Аксенову, работа получила неоднозначные отзывы.

Кинокритик Павел Сурков поделился своим мнением о сериале, премьера которого состоялась на платформе «Кинопоиск» в ноябре 2024 года. По его словам, сценаристы с самого начала сбивают зрителей с толку, перенеся действие в современный Санкт-Петербург, но сохранив язык персонажей XIX века. Этот контраст, по мнению эксперта, создает значительный смысловой разрыв.

«Создатели сериала дурят зрителя с первых секунд», – поделился мнением эксперт в комментарии РИА Новости.

В сериале пожилая процентщица превращается в микрокредиторшу, а образ Родиона Раскольникова воплощает Иван Янковский. Кроме того, режиссер добавил в сюжет нового персонажа — Тень, роль которого исполнил Борис Хвошнянский. Этот загадочный образ сопровождает главного героя и толкает его на роковой шаг.

Однако, как отметил Сурков, звездный актерский состав не спасает постановку от критики.

«Режиссер не дает актерам выйти за рамки привычных зрительских клише, позволяя им играть стандартные роли», — подчеркнул эксперт.

На данный момент зрители могут посмотреть первые четыре серии сериала. Оставшиеся эпизоды планируется выпустить в конце ноября. Помимо этого, продюсеры готовят международную версию проекта с переводом на несколько языков.