Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил торжественное послание участникам мероприятий, посвященных 160-летию со дня рождения святой великой княгини Елисаветы Феодоровны. В своем обращении патриарх отметил, что жизнь Елисаветы Феодоровны стала примером истинного христианского служения, исполненного любви к ближнему и преданности Богу. Эти слова он адресовал архимандриту Вассиану (Змееву), который возглавляет Русскую духовную миссию в Иерусалиме.

Патриарх напомнил, что в 1905 году, после трагической гибели своего мужа, великого князя Сергея Александровича, Елисавета Феодоровна приняла на себя его миссию и продолжила дело, начатое им в Императорском православном палестинском обществе. Она активно развивала и укрепляла деятельность Общества, которое занималось расширением русского присутствия на Святой Земле.

За 12 лет усердного труда Елисавета Феодоровна способствовала созданию значительных социальных и образовательных учреждений. При её содействии были построены восемь подворий, больница в Иерусалиме, шесть амбулаторий, а также открыты 101 учебное заведение, где получили образование более 10 тысяч детей. Эта работа внесла важный вклад в развитие православного паломничества и духовного просвещения в Палестине.

В завершение послания патриарх выразил надежду, что это великое наследие и память о святой княгине будут продолжать бережно храниться благодаря усилиям Русской духовной миссии и Императорского православного палестинского общества.