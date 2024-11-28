Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора, поднял важную тему, касающуюся угрозы, которую представляет алкоголь для русского общества. В своем обращении он подчеркнул, что несмотря на многолетние стереотипы о том, что русский народ якобы склонен к пьянству, эта картина не соответствует действительности. По мнению патриарха, эта проблема имеет куда более серьезные последствия, чем просто общественные предрассудки.

Патриарх отметил, что алкоголь представляет собой одну из самых разрушительных угроз для современного общества, разрушая не только физическое здоровье, но и духовные и моральные устои нации. Он указал на пагубное влияние алкоголя на семейные ценности и рождаемость, упомянув, что распад семей, бесплодие, рождение больных детей и преступления, совершенные в нетрезвом виде, являются следствием безудержного употребления спиртных напитков. Также патриарх подчеркнул, что алкоголь вредит не только тем, кто его употребляет, но и их детям, передавая генетические дефекты и снижая умственные способности будущих поколений.

Особое внимание Кирилл уделил негативным последствиям для духовного и интеллектуального развития людей, отметив, что пагубная привычка способна привести к моральной деградации, которая в конечном итоге может поставить под угрозу выживание всей нации.

«Этот страшный зверь пожирает людей, его влияние разрушает не только тела, но и разумы, и семьи», — сказал он.

Также патриарх выразил свою «с сердечной болью» обеспокоенность по поводу роста продаж алкоголя в России, что он воспринял как тревожный сигнал о возможном ухудшении ситуации. В своем обращении он призвал уделять больше внимания вопросам пропаганды здорового образа жизни, укрепления института семьи и борьбы с алкоголизмом, который, по его мнению, является одной из главных угроз для страны.

Таким образом, патриарх Кирилл в своем выступлении акцентировал внимание на важности борьбы с алкоголизмом как с угрозой для здоровья нации, подчёркивая, что решение этой проблемы требует комплексного подхода и активной позиции как со стороны государства, так и со стороны самой общественности.