Скопление висцерального жира, который окружает внутренние органы и образуется в области живота, является серьёзной проблемой для здоровья. Этот скрытый жир не только влияет на внешний вид, но и повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Чтобы снизить его уровень, специалисты рекомендуют уменьшить малоподвижность — одну из главных причин его накопления, пишет EatingWell.

Недостаток активности замедляет метаболизм и препятствует естественному сжиганию жиров, снижая активность мышц и замедляя обмен веществ. Хотя врачи рекомендуют минимум 150 минут физической активности в неделю, выполняет это требование менее половины людей. Диетолог Эрин Палински-Уэйд поясняет, что регулярные физические нагрузки ускоряют метаболизм жиров, поддерживая оптимальный уровень инсулина и помогая организму сжигать лишние запасы жира.

Однако для борьбы с висцеральным жиром вовсе не обязательно начинать с изнурительных тренировок. Существуют простые и доступные стратегии, которые могут помочь сократить количество висцерального жира постепенно. О них рассказал портал “Рязань Онлайн”.

1. Начните с лёгких нагрузок

Переходить сразу к интенсивным упражнениям не требуется. Если вы только начинаете увеличивать свою активность, добавьте в свой распорядок короткие прогулки на 10–15 минут, лёгкую йогу или танцы. Эти простые действия помогут разогнать метаболизм, способствуя сжиганию жиров. Диетолог Патрисия Баннан рекомендует выбирать те виды активности, которые приносят удовольствие, чтобы сформировать постоянную привычку.

2. Найдите партнёра для совместных занятий

Придерживаться регулярных тренировок легче, если есть поддержка. Договоритесь с друзьями или коллегами о совместных прогулках или небольших тренировках. По словам Баннан, даже маленькие достижения, такие как выполнение ежедневной нормы шагов, помогают закрепить привычку и мотивируют двигаться дальше.

3. Устанавливайте напоминания

Если большую часть дня приходится проводить сидя, полезно делать небольшие перерывы на движение. Настройте таймер, чтобы каждые 30–60 минут вставать и делать несколько упражнений или просто пройтись. Это не только помогает прерывать продолжительное сидение, но и улучшает кровообращение, что способствует здоровому обмену веществ.

4. Говорите по телефону в движении

Во время телефонных разговоров попробуйте ходить по комнате. Это позволяет добавить активность в повседневные дела без особых усилий. Эрин Палински-Уэйд рекомендует использовать каждую возможность для движения, не меняя привычного графика.

5. Включите силовые тренировки

Силовые упражнения — один из самых действенных способов борьбы с висцеральным жиром. Палински-Уэйд советует добавлять тренировки для основных групп мышц хотя бы один-два раза в неделю. Они помогают укреплять мышцы, повышают метаболизм и обеспечивают более интенсивное сжигание калорий даже в состоянии покоя.

6. Чередуйте виды нагрузок

Помимо силовых упражнений, кардио и интервальные тренировки также полезны для избавления от жира в области живота. Исследования показывают, что даже три кардио-тренировки в неделю способствуют уменьшению жировых отложений. Комбинирование разных типов активности помогает поддерживать высокий уровень обмена веществ и приближает к желаемому результату.

Здоровье требует движения и дисциплины, но путь к нему не обязательно сложен. Простые меры, такие как регулярные прогулки или совместные занятия спортом, постепенно формируют новые полезные привычки, которые помогают сохранить активный и здоровый образ жизни.