Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил о необходимости пересмотра позиции Запада в свете недавнего запуска российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Орбан подчеркнул, что это событие стало серьезным сигналом для европейских политиков, призывающим к осмотрительности и ответственности.

Глава венгерского правительства отметил, что информация о ракете, ранее неизвестной широкому кругу, заставила многих задуматься о возможных последствиях. Орбан выразил надежду, что это событие станет стимулом для более трезвого подхода не только для Венгрии, но и для всей Западной Европы. По его словам, демонстрация нового оружия требует от стран пересмотра своей стратегической линии в международной политике.

Особое внимание премьер уделил техническим характеристикам «Орешника», отметив его межконтинентальные возможности и способность нести ядерный заряд. Орбан подчеркнул, что потенциал такого оружия делает конфликт угрозой глобальной войны, если будет принято решение о его применении с ядерной боеголовкой. «Технические параметры ядерного заряда настолько серьезны, что никому не пожелаешь столкнуться с этим оружием», — заявил венгерский лидер.

В условиях растущей напряженности на международной арене Орбан призвал европейских лидеров проявить взвешенность и стремиться к мирным путям разрешения конфликтов. По его мнению, события последних дней подчеркивают необходимость диалога и ответственного подхода к поддержанию стабильности в Европе и мире.