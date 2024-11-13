Пандемия COVID-19 научила нас многому, но пока еще остаются опасения, что мир может столкнуться с вирусами, угроза которых будет даже серьезнее. Одним из таких возможных сценариев называют эпидемию гриппа с 30% смертностью. Как скоро это может произойти, и насколько реальна такая угроза, рассказал врач-эксперт Андрей Поздняков на конференции FutureMed.

Существует несколько факторов, которые могут привести к новой опасной вспышке. Среди них наибольшую угрозу представляет вирус, о котором большинство из нас не знает, но который способен быстро распространяться и мутировать. На сегодняшний день вирусы, такие как Зика, оспа обезьян или вирус Марбурга, не соответствуют этим критериям и не являются глобальными угрозами для человечества. Но есть и другие, более опасные патогены, которые могут стать причиной следующей пандемии.

По мнению специалиста, одним из самых опасных вирусов является птичий грипп. Пока что он поражает лишь тех, кто работает с птицами, и передача вируса от человека к человеку не была зафиксирована. Однако ученые предполагают, что вирус может мутировать и стать воздушно-капельным, что приведет к его быстрому распространению. Это может повысить смертность, но опасаться 30% летальности, по мнению Ковалева, не стоит. Эта цифра явно завышена. Более того, пандемия COVID-19 научила нас быстро разрабатывать вакцины, что значительно снижает риски.

Тем не менее, вирусы — это не единственная угроза. Существуют также опасные бактерии, которые могут вызвать массовую смертность. Например, по прогнозам журналов, к 2050 году супербактерии могут привести к смерти 2 миллионов человек в год, и еще 8,5 миллионов — от заболеваний, связанных с ними. Для сравнения: от COVID-19 в самые тяжелые два года — 2020 и 2021 — умерло около 6 миллионов человек.

Некоторые из этих бактерий, такие как золотистый стафилококк, кишечная палочка, пневмококк, обитают в организме каждого человека. Если они станут неуправляемыми, человечество столкнется с угрозой, сопоставимой с новой пандемией. Супербактерии могут развивать устойчивость к антибиотикам, что делает их лечение практически невозможным.

Для борьбы с этой угрозой ученые ищут несколько путей. Один из них — это разработка новых антимикробных препаратов. Но этот процесс долгий и дорогой, и к новым препаратам бактерии могут быстро выработать устойчивость. Также существуют перспективы в области бактериофагов — вирусов, которые атакуют бактерии. Однако их разработка еще не дошла до стадии массового применения.

Другим направлением является использование микробиоты, то есть совокупности полезных бактерий, которые обитают в организме человека. Теоретически, создание несокрушимой микробиоты могло бы помочь в борьбе с бактериями, но эта идея пока остается на стадии исследований.

Вдобавок к этим методам важно совершенствовать систему здравоохранения, чтобы предотвратить бесконтрольное использование антибиотиков. Врачи и пациенты должны быть более внимательными к назначению препаратов. Эта задача более сложная, но крайне важная для предотвращения появления устойчивых инфекций.

Таким образом, хоть угроза нового вируса с высокой смертностью пока остается маловероятной, борьба с супербактериями уже требует нашего внимания и научных усилий.