Врач-онколог Алина Рассолова рассказала, какие заболевания могут стать пусковыми механизмами для развития рака, если их не лечить вовремя. По словам специалиста, на первый взгляд безобидные болезни могут привести к онкологическим заболеваниям, если не обратить на них должного внимания и не принять меры.

Одной из главных причин развития рака, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является инфекция. В частности, вирусы гепатита В и С, вирус папилломы человека (ВПЧ) и бактерия Helicobacter pylori находятся в списке наиболее опасных для здоровья. Эти инфекции могут долгое время не проявляться ярко выраженными симптомами, но при этом вызывать изменения в клетках, которые впоследствии могут перерасти в рак.

Кроме того, существуют и другие заболевания, которые также могут стать катализатором онкологии. В числе таких заболеваний – кишечные полипы, которые, несмотря на свою доброкачественность, могут перерасти в рак кишечника. Диспластические невусы, или родинки, которые изменяют свою структуру и превращаются в меланому, а также пищевод Барретта, при котором происходит изменение эпителия пищевода из-за хронического заброса желудочного сока, также увеличивают риск развития рака.

Алина Рассолова акцентирует внимание на том, что сложность в выявлении некоторых заболеваний заключается в их бессимптомности. В ряде случаев болезни не проявляют себя на ранних стадиях, и человек может не подозревать об их наличии до тех пор, пока не пройдет медицинское обследование. Поэтому регулярные осмотры и анализы являются ключевыми для раннего выявления потенциальных угроз для здоровья.

Специалисты подчеркивают, что внимательное отношение к своему организму и своевременное обращение к врачу могут значительно снизить риск развития рака, особенно если учесть, что многие заболевания можно предотвратить или лечить на ранних стадиях.