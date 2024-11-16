Украинские военнослужащие на линии фронта сталкиваются с неожиданной проблемой — незнанием украинского языка. Об этом рассказал офицер ВСУ Андрей Кривущенко в эфире телеканала «Новости Live», сообщает РИА Новости.

Кривущенко описал ситуации, когда противник подходит к позициям и, услышав на вопрос «Кто там?» ответ «Мы свои, просто заблудились из соседней бригады», может либо захватить позиции, либо уничтожить их. По его словам, такие случаи становятся следствием языкового барьера.

Когда ведущая программы предположила, что солдаты в условиях стресса предпочитают общаться на русском, офицер возразил, отметив, что «стресса там нет». При этом он признал, что многие бойцы украинской армии используют русский в повседневном общении.