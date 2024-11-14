14 ноября стало известно, что в Москве задержан один из топ-менеджеров компании ПАО «Ростелеком» по подозрению в мошенничестве, сообщает издание «Аргументы и Факты». Под стражу, по имеющимся у журналистов данным, был взят Владимир Шадрин, возглавлявший отдел выделенных сетей связи.

Кроме него, задержан также генеральный директор компании «Комплайн софт» Антон Менчиц. По данным следствия, оба подозреваются в финансовых махинациях, связанных с выделенными организации средствами. Они были предназначены для приобретения лицензий на программное обеспечение, однако перенаправились на иные цели.

Сумма предполагаемого ущерба оценивается в более чем 180 миллионов рублей. Расследование продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства и детали аферы.