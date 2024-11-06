Украинского активиста, ранее возглавлявшего одесскую ячейку движения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко объявили в розыск. Как сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале, издание получило документы, подтверждающие это.

Стерненко разыскивается по запросу одесского территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине). Согласно сообщению, Нацполиция Украины добавила его в базу розыска после того, как он не явился в центр по повестке, нарушив правила учета.

Стерненко, по данным издания, имеет инвалидность, вызванную проблемами со зрением. Интересно, что недавно он стал появляться в очках, хотя ранее их не носил.

Также напомнили, что ранее активист высказывал негативное мнение о Дональде Трампе, назвав его «мразью» после победы на выборах в США.

Инцидент произошел на фоне продолжающегося на Украине скандала с фальшивыми справками об инвалидности, выдаваемых государственным служащим. В связи с открывшимися фактами президент страны Владимир зеленский даже дал указание ликвидировать все существующие медико-социальные экспертные комиссии.