В «Сочи Парке», который находится на федеральной территории Сириус, прокомментировали проведение праздника Бабы-Яги, который вызвал обсуждения среди активистов. Оформление с тыквами и костюмами мифических персонажей некоторые восприняли как «признаки сатанизма».

В пресс-службе парка пояснили, что праздник Бабы-Яги проводится ежегодно, чтобы привить любовь к русским народным сказкам. В программе участвуют герои русского фольклора, включая Бабу-Ягу, Лешего и Кощея. Гости могут встретиться с этими персонажами и поучаствовать в интерактивных развлечениях.

Праздничные мероприятия разделены на дневную и вечернюю части. Днем программа ориентирована на семейный отдых, а вечером добавляются образы из произведений Николая Гоголя.

Представители парка подчеркнули, что украшения из тыкв и сена символизируют сбор осеннего урожая и не имеют мистического подтекста. Старообрядческая община и общественники не возражали против этого мероприятия, поддерживая ежегодное осеннее празднование Бабы-Яги, которое стало традицией в «Сочи Парке».