Американская биотехнологическая компания Cassava Sciences заявила о прекращении расширенных клинических испытаний экспериментального препарата симуфилам, разработанного для лечения болезни Альцгеймера. Исследования, в которых приняли участие более 1900 пациентов, показали, что препарат не смог существенно замедлить снижение когнитивных способностей у людей с легкими и средними формами заболевания. Об этом сообщает The New York Times.

Генеральный директор компании Ричард Дж. Барри выразил разочарование результатами, назвав их ударом для пациентов, их семей и врачей, которые надеялись на новый подход в терапии деменции.

Результаты испытаний не стали неожиданностью для научного сообщества. Ранее многие исследователи ставили под сомнение эффективность препарата и указывали на недостоверность опубликованных данных о нем. Несколько научных статей, посвященных симуфиламу, были отозваны из журналов из-за подозрений в фальсификации. Один из консультантов, участвовавших в проведении базовых исследований, оказался обвинен в мошенничестве и подделке данных для получения исследовательских грантов.

Несмотря на критику, Cassava Sciences продолжила третью фазу клинических испытаний, утверждая, что предварительные результаты свидетельствуют о потенциальной эффективности препарата. Однако данные финальной стадии испытаний опровергли эти утверждения.

Хотя симуфилам признан неэффективным, компания настаивает на том, что препарат безопасен для пациентов. Тем не менее, окончание испытаний ставит под сомнение будущее препарата, который не оправдал возложенных на него надежд.

На фоне этого провала в сфере фармацевтики было отмечено появление нового препарата для лечения шизофрении — Cobenfy, получившего одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Его механизм действия впервые за 70 лет отличается от существующих препаратов, что внушает надежды на прорыв в лечении психических заболеваний.