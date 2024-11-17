Илон Маск с первых шагов в бизнесе демонстрировал удивительную экономность. Газета The New York Times рассказала о его принципах, которые сформировались ещё в начале его предпринимательской карьеры.

В 1995 году Маск основал свою первую компанию — Zip2, занимающуюся разработкой программного обеспечения для СМИ. Чтобы сэкономить деньги, он ночевал прямо в офисе, а для принятия душа использовал ближайший центр YMCA. Такой образ жизни позволял ему минимизировать расходы на жильё и бытовые нужды.

Журналисты называют подход Маска к финансам «аллергией на траты». Этот принцип помог ему не только в начале карьеры, но и стал основой для его дальнейших достижений.

Недавно Дональд Трамп объявил о создании нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE). Маск и Вивек Рамасвами возглавят работу этой структуры. Задачей департамента станет сокращение излишних государственных расходов, оптимизация федеральных агентств и борьба с бюрократией. Название департамента связано с криптовалютой Dogecoin, сторонником которой является Маск.

Его бережливость и практический подход к управлению расходами, похоже, станут ключевыми в реформировании государственных структур США.