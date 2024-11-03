Холестерин — это липид, составляющий важную часть клеточных мембран нашего организма, объясняет нутрициолог Ирина Меркулова. Однако его избыточное накопление может обернуться серьезными проблемами для здоровья, особенно если происходит его отложение в сосудах и желчном пузыре. Специалист рассказала “Ленте.ру”, как держать уровень холестерина под контролем и какие факторы способствуют его повышению.

Меркулова отметила, что избыток холестерина часто встречается при недостатке гормонов, дефиците витамина D, заболеваниях щитовидной железы и в пожилом возрасте, когда процессы выведения холестерина замедляются. Она советует пересмотреть рацион, сократив количество насыщенных жиров, содержащихся в жирном мясе, сливочном масле и яйцах.

Полезно также избегать чрезмерного употребления сахара и жареных блюд, таких как бургеры и колбасы, а масла вроде кокосового и пальмового временно исключить. Взамен нутрициолог рекомендует увеличить потребление овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Полное исключение жиров, по ее словам, — не решение: дефицит жиров лишь активизирует печень, которая начнет синтезировать холестерин в еще большем объеме. Поэтому важно соблюдать баланс, добавляя здоровые жиры и клетчатку в ежедневное меню.

Помимо питания, Меркулова советует увеличивать физическую активность. Даже если не удается заниматься спортом, полезными окажутся привычки, такие как ходьба по лестнице вместо лифта, прогулки и легкая разминка при длительном сидении.