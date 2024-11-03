Некоторые супы не только могут вызвать дискомфорт в животе, но и нанести вред организму, предупреждает нутрициолог Екатерина Гузман. Она выделила виды супов, которые стоит избегать, особенно людям с проблемами пищеварения.

В частности, Гузман указывает, что насыщенные мясные бульоны, хотя и популярны, не приносят особой пользы и могут даже вызывать неприятные ощущения. Особое внимание следует уделить солянке: её высокое содержание соли и скрытых жиров делает её тяжелым блюдом для желудка.

Также нутрициолог не рекомендует употреблять крем-супы на сливочной основе. Такие блюда обладают высокой калорийностью и содержат много насыщенных жиров, что может привести к лишнему весу и проблемам с перевариванием.

«С осторожностью нужно относиться и к грибному супу, так как он тяжело переваривается и не рекомендуется людям с заболеваниями желудка, а также детям,» — объясняет Гузман.

Гороховый суп с копчёностями также нежелателен, так как он калориен и может вызывать вздутие и дискомфорт.

Кроме того, нутрициолог советует исключить супы с искусственными добавками — красителями, консервантами и усилителями вкуса. Эти ингредиенты могут раздражать слизистую желудка и оказывать негативное влияние на здоровье в целом.

С мнением Екатерины Гузман согласна и гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы. Она также отмечает вред от таких супов, как солянка, мясные бульоны с масляной заправкой, грибные и гороховые супы.