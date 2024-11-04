Резкое повышение цен на новогодние туры привлекло внимание россиян к Китаю. В условиях подорожания путевок и за рубеж, и по России, всё больше людей начинают планировать встречу Нового года именно там. Но почему Поднебесная становится столь привлекательной для отдыхающих?

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, которые приводит “МК”, сегодня самый бюджетный вариант недельного тура за границу, охватывающего новогоднюю ночь, начинается с 200 тысяч рублей на двоих. Это уже на 15% дороже, чем в прошлом году. Особенно популярны направления вроде Турции, Египта и ОАЭ, где минимальная цена такого отдыха была актуальна до конца октября, но ближе к праздникам всё значительно подорожает.

Тем не менее, Китай, хотя и не дешевеет, привлекает россиян. Туроператоры объясняют это стабилизацией перелётов и новыми возможностями получения визы по прилёте в Пекин, что ещё недавно было возможно только в Шанхае. Всё больше туристов, попробовавших Новый год в Китае однажды, снова выбирают это направление.

Примерные расходы на неделю в Китае с вылетом в конце декабря начинаются с 290 тысяч рублей на двоих — это путевка с размещением в Пекине и экскурсиями по стране. Есть и другие варианты, например, маршрут Пекин–Шанхай, который стоит 260 тысяч, но перелет в него не включён. Однако опытные путешественники знают, как сэкономить.

Марина, планирующая провести в Китае уже второй Новый год, вспоминает, что в прошлом году выбрала дорогой тур, но на месте поняла, что могла бы обойтись куда меньшими расходами.

«Надо просто разбираться в местных нюансах, — делится она. — Полный “люкс” на двоих здесь можно получить за 100 тысяч рублей. Но при бронировании отеля лучше прибегнуть к помощи друзей в Китае или надежного турагента — выбор неправильного отеля может испортить впечатление».

У россиян, регулярно посещающих Китай, уже есть проверенные приёмы экономии. Один из них — отслеживать выгодные авиабилеты и быть готовым вылететь в Китай из любого удобного города. К примеру, недавно были доступны билеты Чита–Пекин за 24 тысячи рублей, Иркутск–Пекин за 16 тысяч, Москва–Пекин за 14 тысяч рублей. На такие цены можно рассчитывать, если быть внимательным и ловить скидки.

Олег, предпочитающий путешествовать с друзьями, рассказывает, что многие россияне направляются на курорты Хайнаня. Однако он и его компания выбрали горнолыжный курорт Сяохайтуо в Яньцине, где планируют встретить Новый год.

«Наш перелёт и проживание обошлись меньше 200 тысяч рублей за двоих, а впечатлений будет куда больше, чем от традиционного отдыха», — говорит он.

Россияне находят и другие варианты отдыха в Китае: кто-то выбирает Далянь для оздоровительных процедур по древним китайским методикам, кто-то — Цзянсу для погружения в атмосферу древности. Любители природы и диких панд отправляются в Чэнду. В таких местах нет дорогих банкетов, но каждый может устроить Новый год на свой вкус — даже если Китай встретит его только через два месяца.