Деменция — это общее название для целой группы нейрокогнитивных расстройств, которые могут существенно отличаться по своим проявлениям и причинам. Разобраться в типах этого состояния и подобрать эффективное лечение бывает непросто, но определение точного диагноза становится важным шагом на пути к замедлению прогрессирования болезни. Врач-невролог Lahta Clinic Андрей Шкаровский рассказал «Газете.Ru» о ключевых особенностях различных форм деменции.

Лобно-височный тип деменции, например, может проявляться совершенно не так, как «классические» формы этого заболевания. Одним из первых симптомов становится не потеря памяти, а изменения в поведении и речи. Пациенты могут вести себя неаккуратно, допускать грубости или неуместные шутки, характерные для детского возраста, и использовать упрощённую лексику. Как отмечает Шкаровский, такие пациенты часто не осознают своего состояния, что затрудняет раннее обращение за помощью.

Другая форма заболевания — деменция с тельцами Леви — отличается изменчивостью симптомов в течение суток. С утра пациент может чувствовать себя относительно хорошо, однако вечером признаки когнитивных нарушений становятся более выраженными. Вечерние или ночные часы могут сопровождаться галлюцинациями, которые воспринимаются больным как реальные, добавляет врач.

Сосудистая деменция возникает чаще всего после нарушений мозгового кровообращения. Симптоматика во многом зависит от конкретного участка мозга, который подвергся поражению. Это делает сосудистые когнитивные расстройства весьма «разнообразными», так как их проявления могут быть схожи с другими формами деменции. Например, когнитивные нарушения при нормотензивной гидроцефалии — заболевании, связанном с нарушением оттока ликвора и расширением желудочков мозга, — иногда напоминают болезнь Альцгеймера. Однако такие состояния всегда сопровождаются характерными изменениями походки и проблемами с функциями тазовых органов.

Эти различия подчеркивают необходимость точной диагностики, которая позволяет подобрать наиболее подходящее лечение. Шкаровский отмечает, что несмотря на тяжелый характер деменции, в ряде случаев существуют возможности замедлить развитие болезни или даже обратить её ранние стадии. Для этого важно вовремя обратиться к специалисту и внимательно относиться к любым изменениям в когнитивных функциях и поведении.