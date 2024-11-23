Расстройства сна становятся всё более распространённой проблемой среди россиян. По данным, предоставленным Алексеем Даниловым, исполнительным директором Ассоциации междисциплинарной медицины и заведующим кафедрой нервных болезней Первого МГМУ им. Сеченова, основная причина бессонницы — нарушение естественных биоритмов, известное как «социальный джетлаг».

Такой «джетлаг» возникает из-за несоблюдения регулярного режима дня, поздних ужинов и недостатка свежего воздуха. Эти факторы приводят к сбоям в гормональной системе, снижают качество сна и, как следствие, ухудшают общее состояние здоровья. Данилов предупреждает, что хроническая бессонница может стать причиной серьёзных заболеваний, включая гипертонию и даже онкологические болезни.

Существует три ключевых признака, которые указывают на нарушение сна. Это трудности с засыпанием, если процесс занимает более 30 минут, раннее пробуждение задолго до сигнала будильника и неспособность подняться с кровати после пробуждения. Если такие симптомы проявляются регулярно, следует обратить внимание на свой режим и образ жизни.

Для восстановления нормального сна эксперт рекомендует придерживаться ряда простых, но эффективных правил. Важно ложиться спать до 23:00, избегать тяжёлой пищи перед сном и регулярно гулять на свежем воздухе, особенно в вечернее время. Рацион питания также играет значительную роль. Продукты, богатые триптофаном — такие как индейка, творог, бананы и орехи — помогают организму вырабатывать мелатонин, известный как «гормон сна».

Данилов отметил, что киви является особенно полезным продуктом в борьбе с бессонницей благодаря высокому содержанию серотонина. Включение этого фрукта в рацион может улучшить качество сна и облегчить процесс засыпания.

Соблюдение режима, внимание к питанию и прогулки на свежем воздухе — основные шаги к тому, чтобы справиться с расстройствами сна и вернуть себе полноценный отдых.