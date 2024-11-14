Ученые из Ирландии обнаружили, что повышенное артериальное давление, курение и фибрилляция предсердий значительно увеличивают риск тяжелого инсульта, приводящего к инвалидности. Исследование, проведенное в Университете Голуэя, опубликовано в журнале Neurology и охватывает данные о 26 948 людях из 32 стран, средний возраст которых составил 62 года.

В исследовании проанализировали данные как тех, кто уже пережил инсульт, так и участников контрольной группы, имеющих аналогичный возраст и пол, но не страдающих от этого заболевания. Около половины испытуемых ранее перенесли инсульт. Из общего числа зарегистрированных инсультов 4848 были квалифицированы как тяжелые, а 8612 — как легкие или умеренные. Тяжелым инсультом исследователи считали состояние, при котором пациент больше не способен самостоятельно заботиться о себе и нуждается в постоянной помощи.

Основные выводы ученых подтвердили, что артериальная гипертония является наиболее значимым фактором риска. У людей с высоким давлением вероятность тяжелого инсульта была выше в 3,2 раза, в то время как риск умеренного инсульта увеличивался в 2,9 раза. Вторым по значимости фактором риска оказалась фибрилляция предсердий. Эта форма аритмии увеличивала вероятность инвалидности от инсульта в 4,7 раза.

Курение также вошло в число серьезных факторов риска. Эта вредная привычка повышала вероятность развития тяжелого инсульта почти в два раза, делая последствия для здоровья необратимыми.