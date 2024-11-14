Врачи назвали продукты, богатые сложными углеводами, которые медленно усваиваются, предотвращают резкие скачки сахара и очищают организм от токсинов. Среди них — гречка, горох, шпинат, яблоки и макароны из твердых сортов. Эти продукты также благотворно влияют на работу сердца и сосудов, сообщает портал «Здоровое питание».

Гречка, благодаря своему составу, подходит даже для людей с диабетом и высоким уровнем холестерина. Чтобы извлечь максимальную пользу, лучше недоваривать гречку или вовсе замачивать ее с вечера. Это сохранит полезные вещества, улучшающие пищеварение и поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.

Шпинат, рекомендованный при отсутствии противопоказаний, помогает своевременно очищать кишечник за счет высокого содержания клетчатки. Горох, в свою очередь, способен снижать холестерин и положительно сказывается на состоянии кожи, очищая организм. Врачи предостерегают, что чрезмерное употребление гороха может привести к вздутию и газообразованию.

Макароны из твердых сортов, наряду с яблоками, тоже богаты клетчаткой, которая помогает выводить вредные вещества. Яблоки, помимо клетчатки, содержат пектин и витаминные комплексы, которые укрепляют иммунитет. Кроме того, в яблоках содержится кверцетин — вещество, замедляющее возрастное снижение функций нейронов и поддерживающее здоровье нервной системы.