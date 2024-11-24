Терапевт и кандидат медицинских наук Ирина Баранова обратилась к подписчикам своего Telegram-канала с важными рекомендациями по питанию. Она подчеркнула, что неправильное сочетание привычных продуктов способно значительно увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно она выделила мясо с жареной картошкой, а также комбинации копченостей с солеными блюдами.

По словам специалиста, частое употребление мяса, приготовленного на сковороде или гриле, вместе с жареным картофелем создает серьезную нагрузку на организм. Такое сочетание не только способствует накоплению “плохого” холестерина, но и ведет к повышению артериального давления и развитию воспалительных процессов в сосудах. Врач уточнила, что именно насыщенные жиры, содержащиеся в красном мясе, представляют основную угрозу для здоровья, поскольку ухудшают работу сердечно-сосудистой системы и могут стать причиной инфаркта.

Еще один опасный дуэт продуктов, по мнению терапевта, — копченое мясо и соленая рыба. Баранова пояснила, что такие блюда содержат избыточное количество соли и консервантов, что способствует задержке жидкости в организме и росту давления. Это, в свою очередь, перегружает сердце и ослабляет сосуды, создавая условия для хронических воспалений. Она также отметила, что закуски из копченостей и маринованных огурцов особенно вредны из-за высокой концентрации соли. Такие привычки питания могут поставить человека в группу риска сердечных заболеваний, включая инфаркт.

В завершение своих рекомендаций Баранова напомнила о важности умеренности в употреблении соли и необходимости исключения вредных продуктовых комбинаций. Она акцентировала внимание на том, что забота о питании — это один из главных факторов профилактики болезней сердца. Ее советы призваны помочь людям задуматься о своем рационе и избежать опасных последствий для здоровья.