В организме человека дважды за жизнь происходят значительные возрастные изменения, затрагивающие не только внешний вид, но и внутренние процессы. Первый пик приходится на возраст 40–45 лет, второй — на 60 лет. Об этом рассказал врач Александр Николашин из областного клинического центра медицинской помощи, пишет МК.

Примерно к сорока годам в организме замедляется переработка ряда веществ, таких как кофеин, алкоголь и жиры. Это влияет на состояние кожи и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В этот период специалисты советуют ограничить жирные продукты и алкоголь, чтобы минимизировать нагрузку на организм.

Второй пик возрастных изменений наступает после 60 лет. К этому времени замедляется обмен глюкозы, ткани теряют чувствительность к инсулину, ухудшается работа почек, ослабевает иммунная система. Чтобы оставаться в хорошей форме, врачи рекомендуют пить больше воды, следить за уровнем сахара и состоянием почек, включать в рацион больше клетчатки и полезных жиров, таких как омега-3, которые содержатся в рыбе, орехах и растительном масле.

Николашин также отмечает, что оба периода связаны с потерей мышечной массы. Для поддержания здоровья и мышечного тонуса в этих возрастах особенно важна физическая активность. При этом нагрузка должна соответствовать физическим возможностям, чтобы избежать травм и чрезмерного перенапряжения.