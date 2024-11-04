Магнитная буря накроет Землю уже через неделю. Как сообщают учёные, первый всплеск геомагнитной активности начнётся 10 ноября и продлится до 12 ноября. Ожидается, что буря будет достаточно сильной — её мощность составит четыре балла из девяти возможных.

Вторая волна бурь последует вскоре: уже 14 ноября прогнозируется новая геомагнитная активность такой же интенсивности. Следующие возмущения пройдут 15 и 20 ноября, и уровень их воздействия на Землю также останется в пределах четырёх баллов.

Причиной этих изменений на Земле стала вспышка на Солнце — всплеск класса X2.0, произошедший в ночь на 1 ноября. Учёные зафиксировали её в группе солнечных пятен, получивших номер 3878, что подтверждает мощь этого выброса энергии.

В периоды магнитных бурь люди нередко ощущают физический и эмоциональный дискомфорт. Некоторые становятся более раздражительными и тревожными, другие быстро устают и теряют концентрацию. Это объясняется влиянием солнечного ветра на магнитосферу Земли — защитного слоя, который предохраняет планету от избыточной радиации.