Спрос на отдых в Китае среди россиян продолжает стремительно расти, демонстрируя значительное увеличение туристического потока. По оценкам экспертов, количество поездок в эту страну может утроиться по сравнению с прошлым годом. Особой популярностью пользуются как пляжные курорты, такие как Хайнань, так и экскурсионные программы в материковых регионах Китая.

Анализ данных, предоставленных сервисом «Островок», подтверждает, что в третьем квартале 2024 года бронирования в китайских отелях увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, количество проданных страховых полисов для поездок в Китай в этом году выросло вдвое. Однако статистика ФСБ, свидетельствующая о четырёхкратном увеличении турпотока, может включать транзитных пассажиров, что не всегда отражает реальную картину.

Эксперты указывают, что основным препятствием для дальнейшего роста спроса остаётся визовый режим. Безвизовый въезд доступен только для острова Хайнань и отдельных регионов, таких как Шанхай (через круизный лайнер) или провинция Гуандун (из Гонконга и Макао). Тем не менее, в августе 2023 года Китай возобновил программу безвизовых групповых туров, что значительно стимулировало интерес к стране.

Артур Мурадян, генеральный директор оператора Space Travel, отмечает, что китайское направление сейчас в тренде. Он подчеркивает важность появления прямых рейсов на Хайнань, куда виза не требуется. Однако для материкового Китая необходимость получения визы остаётся сдерживающим фактором. По словам Мурадяна, при упрощении процедур количество рейсов могло бы значительно увеличиться, что привело бы к ещё большему росту турпотока.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуется остров Хайнань, который в первой половине 2024 года посетили более 75 тысяч туристов. Также активно развиваются экскурсионные программы в такие регионы, как Юньнань, Сычуань и Тибет. Интерес к традиционной китайской культуре, включая каллиграфию и живопись, расширяет спектр туров, предлагаемых операторами.

По словам генерального директора China Tour & Business Travel Сергея Джан Ша, меняется не только география поездок, но и их структура. Всё больше россиян выбирают углублённые культурные программы, чтобы ближе познакомиться с китайскими традициями и историей. Одной из проблем, однако, остаётся нехватка русскоговорящих гидов, особенно в отдалённых регионах.

Стоимость туров варьируется в зависимости от направления. Полноценный 10-дневный тур по материковому Китаю обойдётся минимум в $2,5 тысячи на человека, в то время как отдых на Хайнане зависит от сезона. На Новый год цены на этот курорт особенно высоки.

Несмотря на сложности, китайское направление демонстрирует устойчивый рост. Туроператоры уверены, что в ближайшие годы спрос на поездки в Поднебесную продолжит расти, а россияне будут активно исследовать новые регионы и культуры этой древней страны.