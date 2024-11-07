Сегодня многие сторонники здорового образа жизни ищут способы комбинировать различные добавки для усиления их эффекта. Одним из популярных сочетаний стал L-теанин и ГАМК, которые, как считают, в тандеме обладают мощным успокаивающим действием.

Доктор фармакологии Ана Лупу, работающая клиническим фармацевтом в Западной психиатрической больнице UPMC, поделилась с изданием Verywell мнением о данном сочетании. По её словам, на людях исследований, которые подтвердили бы эффективность такого сочетания, не проводилось. Результаты, полученные в экспериментах на животных, например, на крысах, действительно указывают на то, что комбинирование L-теанина и ГАМК положительно влияет на сон. Однако перенести эти выводы на людей пока невозможно — неизвестно, поможет ли им это справляться с тревожностью и стрессом.

Имеющиеся на сегодняшний день научные данные говорят о том, что L-теанин может быть полезен для снижения тревожности, особенно при комплексном подходе, который включает изменения образа жизни. ГАМК же, как считают специалисты, больше подходит для улучшения качества сна, а его роль в борьбе со стрессом менее убедительна.

Помните, что информация о добавках не заменяет консультацию с врачом. Прежде чем начать прием таких средств, рекомендуется обсудить возможные варианты с квалифицированным специалистом.