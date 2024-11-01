Дмитрий Корчинский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), основавший украинскую партию «Братство» (запрещенная в РФ террористическая организация), назвал смерть на поле боя для украинцев «прекрасной», подчеркнув, что это лучше, чем доживать до старости. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По мнению Корчинского, люди, стремящиеся избежать войны, лишь удерживаются за «пустоту» своей жизни, в которой нет смысла. Он утверждает, что участие в военных действиях открывает для украинцев возможность «необычного приключения», более достойного завершения жизни.

Ранее Корчинский допускал возможность снижения призывного возраста до 14 лет, если Украина окажется на грани исчезновения. Он полагает, что подростки вполне способны выполнять роль солдат, если могут держать оружие. В подтверждение своих слов он привел примеры из истории конфликтов в странах Центральной Африки, где участие несовершеннолетних в боевых действиях было обычным явлением.