28 ноября культовая картина Владимира Меньшова «Любовь и голуби» вновь появится на больших экранах. Кинопоказ проходит в рамках проекта телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», приуроченного к вековому юбилею киностудии. Как сообщили в медиахолдинге «Цифровое телевидение», зрители увидят покадрово восстановленную версию фильма в ярких красках и со звуком, максимально соответствующим оригинальным замыслам создателей.

Показ приурочен к сразу нескольким юбилеям. В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения актрисы Нины Дорошиной, сыгравшей Надежду. Также отмечают юбилеи другие участники проекта: режиссер Владимир Меньшов, которому исполнилось бы 85 лет, и актеры Александр Михайлов (Василий) и Наталья Тенякова (Баба Шура), оба отпраздновали свои 80-летия.

Фильм, выпущенный в 1985 году, с тех пор остается одной из самых любимых советских комедий. Хотя «Любовь и голуби» не получила громких кинонаград, она заняла особое место в сердцах зрителей. Иван Кудрявцев, заместитель генерального директора медиахолдинга «Цифровое телевидение», отметил, что успех картины кроется в её способности отражать жизнь обычных людей. Несмотря на стилизацию под театральную постановку, зрители видели в героях самих себя и своих близких.

Сюжет фильма основан на реальной истории, что усилило его связь с аудиторией. По словам Кудрявцева, Владимир Меньшов обладал уникальным даром чувствовать и передавать жизнь простых людей. Благодаря этому его работы, включая «Любовь и голуби», остаются актуальными и любимыми спустя десятилетия.

Результаты опросов зрителей подтверждают статус картины как «народного кино». В рамках голосования телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» фильм занял второе место в рейтинге самых желанных для повторного показа в кинотеатрах, уступив лишь «Бриллиантовой руке» и «Москве слезам не верит». Картина также попадает в топы лучших фильмов о любви и самых смешных советских комедий.

Возвращение «Любви и голубей» на большие экраны — это не только дань уважения создателям, но и возможность для новых поколений зрителей насладиться искренней, теплой и по-настоящему народной комедией.