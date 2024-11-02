Самостоятельное применение препаратов для лечения алкоголизма или тайная подмешивание их зависимым людям может быть крайне опасно. Эти лекарства оказывают сильное воздействие на организм и должны использоваться только под контролем врача, отметил Дмитрий Вашкин, главный врач клиники Маршака, в беседе с РИАМО.

По его словам, самолечение повышает риск серьезных осложнений, таких как передозировка или неправильное сочетание с алкоголем. Это может привести к тяжелой интоксикации, проблемам с сердцем, печенью или нервной системой, а в некоторых случаях даже к смертельному исходу.

Тайное добавление препаратов зависимым также недопустимо. Если человек не знает, что ему дают лекарство, он может выпить больше алкоголя, чем обычно, стремясь достичь желаемого эффекта. Это спровоцирует алкогольный психоз или сильнейшее отравление.

Кроме того, такие действия могут разрушить доверие и ухудшить отношения с близкими. Лечение алкоголизма, как подчеркнул специалист, должно быть осознанным шагом самого пациента, а не навязываться извне.

Эти препараты не решают проблему в одиночку. Эффективная борьба с алкоголизмом требует комплексного подхода, включающего не только медикаментозное лечение, но и психологическую поддержку и участие профессионалов.