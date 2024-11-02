Ранние признаки алкогольной зависимости можно распознать, утверждает психиатр-нарколог Руслан Исаев. Основные симптомы, по его словам, проявляются уже на начальной стадии.

Она характеризуется тем, что человек начинает увеличивать количество выпиваемого алкоголя. Он с нетерпением ждет любого повода для этого – вечеринки, ужина или даже просто окончания рабочего дня. В течение дня у него могут возникать тревога и раздражение, которые снимаются лишь после употребления спиртного, отметил специалист.

Исаев подчеркивает, что на этом этапе люди с зависимостью теряют контроль над количеством выпитого и стремятся к еще большим дозам. Возникают кратковременные провалы в памяти, называемые алкогольными палимпсестами, которые со временем становятся все более частыми. Еще одним тревожным признаком является исчезновение рвотного рефлекса обычной реакции организма на избыток алкоголя у здоровых людей.

Кроме того, с развитием проблемы человек может пытаться ограничить себя и пообещать не пить, скажем, в течение двух недель. Однако такие обещания часто остаются невыполненными. По мнению Исаева, это уже указывает на серьезную потерю контроля и необходимость профессиональной помощи.

Ранее психиатр Игорь Новицкий пояснял, что существует множество мифов об алкоголизме. Самый популярный из них иллюзия, что зависимость не возникает, если пить в «умеренных» количествах.