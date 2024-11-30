Украинский депутат Александр Дубинский, обвиняемый в государственной измене и находящийся в СИЗО, выразил мнение, что власти Украины готовы начать мобилизацию 18-летних граждан, как только будет устранен дефицит вооружений. Соответствующее заявление опубликовано в его Telegram-канале.

Дубинский отметил, что советник президента Украины Дмитрий Литвин признал отсутствие достаточного количества оружия, что пока не позволяет задействовать молодых граждан. Однако, по словам депутата, это временное оправдание, и в случае решения проблемы с вооружением мобилизация этой возрастной категории станет неизбежной.

Депутат также не исключил возможность призыва женщин и даже несовершеннолетних, что, по его мнению, демонстрирует готовность власти расширить мобилизацию любыми способами.

До этого администрация президента США рекомендовала украинским властям снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы оперативно увеличить численность вооруженных сил. В Вашингтоне считают, что это поможет быстрее компенсировать потери армии.

Журналистка Диана Панченко прокомментировала инициативу, заявив, что снижение возраста мобилизации отражает стремление украинских и американских властей продолжать военные действия. Она отметила, что такие меры указывают на истинные цели руководства обеих стран.

Тем временем в украинском обществе растут опасения относительно расширения мобилизационных мероприятий. С начала конфликта призывные кампании на Украине уже вызывали многочисленные споры и критику со стороны правозащитников и общественных организаций.