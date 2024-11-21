Муфтий Альбир Крганов, глава Духовного собрания мусульман России, обратился с призывом избегать стереотипов и не переносить негативное отношение к мигрантам на российских мусульман. В своём докладе он подчеркнул, что мусульмане, проживающие в России, являются органичной частью общества и представляют более 60 этносов, для которых эта страна является единственной родиной.

Крганов напомнил, что Россия всегда славилась уважением к разнообразию религий и культур. Он отметил, что важно сохранять это взаимопонимание и сегодня, несмотря на трудности, которые могут возникать из-за поведения некоторых мигрантов. По его словам, попытки приравнять российских мусульман к приезжим из других стран, совершающим неподобающие поступки, несправедливы и формируют стереотипы, не имеющие ничего общего с истинным духом мусульманских народов России.

Муфтий особо подчеркнул, что российские мусульмане гордятся своей гражданской идентичностью, своими традициями и верой. Он выразил сожаление по поводу того, что поведение отдельных мигрантов, временно проживающих в стране, иногда становится поводом для негативного отношения к местным мусульманам. Крганов призвал различать эти две категории и не смешивать их “одной ложкой”, добавив, что исконные мусульманские общины России всегда жили в согласии с другими этносами и религиями на её территории.

Муфтий также затронул важность диалога и взаимоуважения в многонациональной и многоконфессиональной стране. По его словам, недопустимо, чтобы действия мигрантов, которые могут не разделять ценностей российских мусульман, влияли на отношение к этой части общества. Он подчеркнул, что сохранение гармонии между этносами и религиями — ключевой принцип для стабильности и развития страны.