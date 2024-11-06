6 ноября автомобильная марка «Москвич» празднует свою долгую и насыщенную историю. Autonews.ru представил факты об этом советском бренде, некоторые из которых могут оказаться неожиданными.

История «Москвича» началась в 1930 году, когда в Москве появился автосборочный завод, названный в честь Коммунистического интернационала молодежи. Первые автомобили — фаэтон Ford Model A и его грузовая версия Model AA — собирали на заводе из импортных деталей по договору с Ford. Автопроизводство в СССР тогда только зарождалось, и помощь американцев оказалась полезной для освоения производства.

Первый серийный автомобиль

После войны, в декабре 1946 года, началась сборка «Москвича-400», первого легкового автомобиля для частного пользования. Этот седан во многом повторял немецкий Opel Kadett K38 и стал знаковым событием, ознаменовавшим 800-летие Москвы. Модель имела гидравлические тормоза, независимую подвеску и трехступенчатую коробку передач. Однако указатели поворотов отсутствовали, а салон был выполнен скромно.

Первый советский универсал

В 1957 году «Москвич» представил модель 423 — первый пятидверный универсал. Созданный на базе модели 402, он получил независимую подвеску, усиленные рессоры и телескопические амортизаторы. В рекламных материалах отмечалось, что универсал способен перевозить до 250 кг, а багажная дверь, в отличие от современных моделей, открывалась вбок.

Стильный седан и международный успех

Модель «Москвич-407» завоевала популярность благодаря сочетанию комфорта и мощного для того времени 45-сильного двигателя. Этот автомобиль быстро разгонялся, был оснащен радиоприемником и отопителем, а также стал первой советской машиной, получившей золотую медаль на автосалоне в Брюсселе. В 1958-1963 годах модель активно экспортировалась в страны социалистического лагеря и даже в Европу.

Неизвестный внедорожник и спортивные достижения

В 1958 году был создан «Москвич-415», первый внедорожный автомобиль марки. С брезентовой или металлической крышей, он напоминал американский Willys и мог разгоняться до 106 км/ч. В то же время автозавод разработал спортивные модели, включая «Москвич-404 Спорт» и гоночный родстер «Москвич-Г1», который установил всесоюзный рекорд скорости — 200 км/ч.

Эпоха «Алеко» и завершение истории

В 1986 году началось производство первого переднеприводного «Москвича» под названием «Алеко». Его дизайн напоминал Simca, а под капотом размещались двигатели от ВАЗ. После рестайлинга модель стала называться «Святогор». Несмотря на попытки модернизации, распад СССР и финансовые трудности привели к падению популярности марки. В 1990-х на заводе разработали даже несколько электрокаров на базе серийных моделей, но это не спасло ситуацию. Осенью 2001 года производство автомобилей на заводе было окончательно прекращено.

Так завершилась яркая история марки, оставившей след в российском автопроме.