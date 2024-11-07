Закрытие сезона аренды электросамокатов, электровелосипедов и других индивидуальных средств мобильности в Москве ожидается в середине ноября, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов 7 ноября. Окончательная дата зависит от погоды — аренда будет доступна, пока температура остаётся положительной и нет осадков в виде снега или льда.

Пока же, несмотря на приближающийся перерыв, жители столицы активно пользуются экологичным транспортом. По информации департамента транспорта, спрос на аренду таких средств передвижения остаётся высоким, позволяя горожанам комфортно и быстро перемещаться по городу.

Ликсутов напомнил важные правила безопасности: разгоняться не более чем до 25 км/ч, слезать с электросамоката на пешеходных переходах, надевать одежду со светоотражающими элементами и защитные средства, включая шлем и наколенники.

Ранее, 4 ноября, аренда самокатов и велосипедов была временно приостановлена из-за плохих погодных условий, демонстрируя готовность властей обеспечить безопасность пользователей в непредсказуемую осеннюю погоду.