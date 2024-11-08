Житель Москвы получил срок более полутора лет колонии строгого режима за кражу шести шампуней и такого же количества упаковок сливочного масла. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, после судебного разбирательства мужчина был взят под стражу прямо в зале суда.

По данным следствия, москвич вошел в магазин, выбрал товары, сложил их в корзину, а затем, не заплатив, переложил всё в пакет и направился к выходу, намеренно обходя кассовую зону. Его действия привлекли внимание охранника, который попытался остановить мужчину и предложил ему пройти в служебное помещение для выяснения обстоятельств. Однако злоумышленник попытался скрыться с места происшествия.

Согласно вынесенному приговору, «окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в документах, оказавшихся в распоряжении агентства.

Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину. Однако смягчить наказание не удалось, поскольку у обвиняемого были непогашенные и неснятые судимости, что повлияло на решение суда.