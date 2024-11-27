Московский городской суд оставил в силе штраф в 50 тысяч рублей для блогера Анастасии Ивлеевой. Причиной стало административное дело о дискредитации Вооруженных сил России, инициированное из-за публикации в ее социальных сетях, сделанной два года назад. В этом посте блогер выражала критику в адрес специальной военной операции, что привлекло внимание правоохранительных органов.

Ивлеева пыталась оспорить это решение, но суд подтвердил изначальное взыскание. По материалам дела, спорная публикация была сначала скрыта, а затем вновь возвращена в публичный доступ, что стало основанием для составления протокола. На заседании Ивлеева заявила, что не считает себя виновной, однако суд не принял ее доводы.

Кроме этого, стало известно о множественных нарушениях правил дорожного движения со стороны блогера. За последний период на Ивлееву выписано 85 штрафов, сумма которых превышает 86 тысяч рублей. Эта информация вызвала бурное обсуждение в обществе, добавив новый штрих к репутации популярного инфлюенсера.