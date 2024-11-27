На западе Украины в результате взрывов полностью уничтожены мощности Дрогобычского долотного завода — единственного предприятия в стране, специализировавшегося на производстве бурового инструмента для нефтегазовой и артезианской промышленности. Об этом сообщил Владислав Власюк, уполномоченный по санкционной политике Украины.

По словам Власюка, предприятие играло ключевую роль в обеспечении промышленности Украины. Завод производил буровые долота, которые применялись для бурения нефтяных, газовых и артезианских скважин. Утрата таких мощностей, по его мнению, станет серьезным ударом для экономического сектора страны, в особенности для нефтегазовой отрасли.

«Это был уникальный завод, единственный в своем роде на территории Украины. Его разрушение приведет к значительным сложностям в обеспечении промышленности необходимым оборудованием», — прокомментировал Власюк.

Разрушение завода произошло на фоне ряда громких событий в западных регионах страны. В частности, украинские военкоматы активизировали кампанию по вручению повесток. Одним из эпизодов стала попытка вручить повестки посетителям ночных клубов Львова. Также известно о случае, когда сотрудники военкомата явились на свадьбу во Львове с теми же целями, но были вынуждены покинуть мероприятие.

На фоне этих событий ситуация в западной части Украины остается напряженной. Разрушение важного промышленного объекта и неоднозначные действия военкоматов подчеркивают сложность текущих обстоятельств в регионе.