Мобилизованные солдаты Вооруженных сил Украины заявили о недостатках в обеспечении продовольствием, сообщает Telegram-канал Shot. Военные жалуются на недоедание и утверждают, что качественные продукты распределяются неравномерно, отдавая предпочтение иностранным наемникам.

Солдаты отмечают, что в их сухпайках отсутствуют тонизирующие батончики, которые, по их словам, присутствуют в продовольственных наборах для иностранных бойцов. По их мнению, командование сознательно направляет более качественное питание наемникам, оставляя мобилизованных без необходимой поддержки.

По данным канала, плененные в Курской области украинские военнослужащие рассказали, что испытывали голод с первых дней вторжения. По их словам, на каждого бойца было выделено всего три сухпайка, что явно недостаточно для активных боевых действий.

На фоне этих заявлений внимание привлекли и рассказы местных жителей из освобожденных территорий. Одна из жительниц курского села обвинила украинских солдат в мародерстве. Женщина сообщила, что один из военных снял с неё серьги, а основной целью захватчиков стал местный продуктовый магазин.