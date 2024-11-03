Российская армия нанесла массированный удар по ключевому мосту в Затоке Одесской области, временно перекрыв этим важную логистическую линию для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот автомобильно-железнодорожный мост связывает западную часть Одессы с остальной Украиной и используется для транспортировки военной помощи от стран НАТО, включая Румынию.

Затока, расположенная в исторической части Одесской области, привлекала внимание военных аналитиков как важная точка снабжения ВСУ. Российские войска атаковали мост сразу несколькими ракетами: двумя баллистическими и восемью крылатыми. В результате движение по мосту, как железнодорожное, так и автомобильное, стало невозможным, а судоходство под ним также было приостановлено. Хотя мост не разрушен полностью, его повреждения серьёзно ограничили возможности использования этой транспортной артерии.

Военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал aif.ru, что разрушение моста в Затоке не свидетельствует о немедленных планах на штурм Одессы. «Наши цели – перекрытие логистики, а не прорыв в город», – отметил Дандыкин. Он также добавил, что российская армия сосредоточена на уничтожении путей снабжения, ведущих в Одессу, что вынуждает ВСУ искать обходные маршруты, тем самым подставляясь под новые удары.

Наблюдатели отмечают, что удары по логистическим объектам, как этот мост, могут предвещать наступательные действия, но с акцентом на ослабление противника. Генерал-лейтенант Анатолий Хрулёв пояснил, что армия обычно избегает прямых атак на мосты при продвижении, так как это уязвимое место при скоплении сил. «Мы предпочитаем обходные манёвры, чтобы зайти противнику в тыл, сохраняя часть переправ для возможного дальнейшего использования», – подчеркнул он.

Этот удар стал частью стратегии, направленной на нарушение поставок вооружения в Украину. С аналогичными целями российская армия ранее атаковала порт Одессы, вынудив ВСУ перераспределить потоки через другие объекты.