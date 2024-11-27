Россия уведомила США о запуске баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник», чтобы избежать международного конфликта. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Уведомление было сделано в рамках существующих договоренностей между странами.

По словам Медведева, применение этой ракеты стало ответом на использование Украиной дальнобойных ракет, что, по мнению Москвы, значительно обострило текущий конфликт. Зампред Совбеза отметил, что действия Киева и последовавшая реакция России перевели ситуацию в более напряженную фазу, что способствует эскалации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнил, что уведомление о запуске ракеты было отправлено за 30 минут до старта через Национальный центр уменьшения ядерной опасности. Этот шаг был предпринят для соблюдения международных обязательств и минимизации риска расширения конфликта за пределы региона.

Гиперзвуковая ракета «Орешник» представляет собой одну из новейших разработок российского оборонного комплекса. Ее запуск стал не только демонстрацией возможностей, но и частью стратегической реакции на действия, которые Москва расценивает как провокационные.

Использование таких технологий, по мнению экспертов, может повлиять на ход боевых действий и подталкивает стороны к пересмотру своих стратегий. Однако вопросы о дальнейшем развитии ситуации и возможностях снижения напряженности остаются открытыми.