Украинцы продолжают массово переезжать в регионы, вошедшие в состав России, заявил глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, тенденция сохраняется на фоне ухудшающейся ситуации на Украине и неспособности нынешней власти справляться с управлением страной.

Медведчук отметил, что процесс начался ещё в 2014 году после государственного переворота. Тогда жители Крыма и Севастополя воспользовались правом на самоопределение, и около 2,5 миллиона человек стали гражданами России. В 2022 году к ним присоединились 6,1 миллиона жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

По подсчётам Медведчука, с учётом тех, кто переехал в Россию ранее для работы или учёбы, общее число украинцев, выбравших жизнь в России, превысило 15,7 миллиона человек. Эта статистика, по его мнению, демонстрирует провалы команды Владимира Зеленского в управлении страной и её неспособность удержать население.

Схожее мнение выразил и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он подчеркнул, что массовая мобилизация, кризис экономики и катастрофическая демографическая ситуация ставят под угрозу само существование украинской нации. По словам Азарова, из-за нехватки рабочей силы и массового исхода граждан страна может столкнуться с серьёзными проблемами в ближайшем будущем.