Врачи Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы в рамках недели борьбы со СПИДом рассказали о ключевых особенностях передачи ВИЧ-инфекции. Они подчеркнули, что, несмотря на длительное наличие вируса в организме, человек может долгое время казаться здоровым. Однако вирус постепенно разрушает клетки крови, ответственные за иммунитет.

Специалисты напомнили о трех основных способах передачи ВИЧ: через кровь, от матери ребенку во время беременности или родов, а также при незащищенных сексуальных контактах. При этом бытовые контакты, такие как использование общей посуды, одежды или объятий, не представляют никакой опасности. Также вирус не передается через пищу, воду или укусы насекомых.

Особое внимание врачи уделили возможности анонимного тестирования на ВИЧ. Тест можно сдать в любой поликлинике по месту жительства, что делает проверку доступной для всех желающих. Ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение и значительно улучшить качество жизни пациента.

Эксперты акцентировали, что своевременное информирование и профилактика играют важнейшую роль в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Знание способов передачи вируса и понимание того, что бытовые контакты безопасны, помогает сократить уровень стигматизации людей, живущих с ВИЧ.