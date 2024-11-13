Специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе уделили внимание такому показателю, как гликемический индекс (ГИ). Этот показатель отражает, как различные продукты влияют на уровень сахара в крови после их потребления. Гликемический индекс оценивается по шкале от 0 до 100, где 100 — это значение для чистой глюкозы.

Важно понимать, что продукты с низким ГИ (менее 55) обеспечивают более медленное и постепенное повышение уровня сахара. Это способствует поддержанию стабильного уровня глюкозы в крови, что полезно для организма. В отличие от этого, продукты с высоким гликемическим индексом (от 70 и выше), такие как сладости, белый хлеб или картофель, могут быстро повысить уровень сахара. Это создает резкие скачки, которые вредят здоровью, ведь организму гораздо комфортнее, когда уровень сахара увеличивается постепенно.

К таким «быстрым» углеводам, которые имеют высокий ГИ, относятся не только привычная выпечка и сладости, но и картофель, морковь, арбузы, ананасы и даже лапша из мягких сортов пшеницы. Всё это вызывает быстрые колебания уровня сахара в крови.

Медики подчеркивают, что правильный выбор продуктов, учитывающий их гликемический индекс, важен для профилактики диабета. Продукты с низким ГИ помогают поддерживать стабильный уровень сахара, что особенно важно для людей с предиабетом или тех, кто находится в группе риска. Также они обеспечивают длительное чувство сытости, что помогает избежать переедания.

Кроме того, правильное питание с учетом ГИ способствует снижению вероятности осложнений, связанных с диабетом, таких как заболевания сердца и почек. Поддержание стабильного уровня сахара в крови уменьшает нагрузку на сосуды и другие важные органы, снижая риск серьезных заболеваний в будущем.

Таким образом, рацион, основанный на продуктах с низким гликемическим индексом, не только помогает контролировать уровень сахара в крови, но и играет важную роль в профилактике различных заболеваний, способных возникнуть на фоне нарушений обмена веществ.