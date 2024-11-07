Воронежский зоопарк, отпраздновавший в прошлом месяце свое 30-летие, пополнился новыми обитателями. Совсем скоро посетители смогут познакомиться с молодой самочкой бизона по имени Лолита и маленькой обезьянкой-игрунком.

Лолиту привезли из Пензенского зоопарка и поселили в лесной зоне «Червленого Яра». Ей всего шесть месяцев, и, по словам сотрудников, она очень дружелюбная и ручная. Бизоненок обожает, когда ее кормят, и любит обниматься.

Новая обитательница из мира приматов — самочка-игрунок — приехала из Ростова около недели назад. Она поселилась вместе с другими игрунками в специальном отсаднике. Пока игрунок осторожничает и старается прятаться, когда заходят сотрудники, однако аппетит у нее хороший, что обнадеживает работников зоопарка.

Сейчас оба новых питомца проходят период адаптации и карантина. Лишь после завершения этого этапа посетители смогут увидеть Лолиту и игрунка в их новых домах.