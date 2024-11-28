Если вы ищете дешевые авиабилеты, то 2024 год преподносит хорошие новости для путешественников. Схемы по поиску дешевых билетов за два часа до вылета или на год вперед теперь не так актуальны. Черная пятница предоставляет возможность приобрести билеты на популярные маршруты, такие как Минеральные Воды, Дубай и даже Норвегия, по ценам, которые приятно удивляют.

Например, если вы планируете поездку в Минеральные Воды, из Москвы можно долететь уже за 2 471 рубль. Этот тариф предлагают «Уральские авиалинии» с рейсом, который занимает всего 3,5 часа. Еще более доступным является вариант от авиакомпании «Победа» — 2 499 рублей за билет на тот же маршрут. Время в пути также составит 3,5 часа. Если вы предпочитаете более комфортный сервис, «Аэрофлот» предлагает билеты за 6 438 рублей, но стоит отметить, что это уже будет эконом-класс с улучшенным обслуживанием.

Но что если вас тянет за границу? Например, на популярный маршрут Москва-Дубай, на который цены порой могут быть весьма высокими. Аэрофлот предлагает перелет за 32 844 рубля, время в пути — почти 6 часов. Более бюджетные варианты — с рейсами Уральских авиалиний и Победы. В случае с «Уральскими авиалиниями» билет обойдется в 6 321 рубль, а время полета составит 5 часов 35 минут. Победа предлагает еще более доступные билеты — за 8 400 рублей. Это уже вариант с минимальными затратами, но и комфорт будет несколько ниже.

Для тех, кто мечтает о Скандинавии, отличная новость: билеты в Осло также можно найти по вполне доступной цене. Стоимость рейса из Москвы в столицу Норвегии стартует с 22 903 рублей. Это предложение с пересадкой, где сначала предстоит перелет с «Уральскими авиалиниями» в Стамбул, а затем пересаживаемся на рейс Pegasus Airlines. Общее время в пути составит 1 день и 4 часа. Для тех, кто хочет добраться быстрее, есть вариант с прямым рейсом, но с билетами дороже — за 48 474 рубля, при этом время полета составит почти 15 часов.