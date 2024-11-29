В районе Харькова российские Вооруженные силы нанесли удары по ключевым логистическим объектам Вооруженных сил Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что атака была направлена на железнодорожный узел и складские объекты, используемые украинской армией.

По словам Лебедева, одна из целей находилась в селе Палатки. Удар пришёлся на территорию, прилегающую к железнодорожной станции. На этом участке также расположено бывшее зернохранилище, которое сейчас используется в качестве промышленного объекта. Подобные точки нередко служат местами для хранения военной техники или боеприпасов.

Кроме того, в лесном массиве севернее села Барановка также зафиксированы удары российской авиации. Сообщается, что в результате атак в близлежащих населенных пунктах были зафиксированы повреждения: в жилых домах треснули окна из-за взрывной волны.

Эксперты отмечают, что удары по транспортной и складской инфраструктуре имеют стратегическое значение. Такие операции направлены на ограничение возможностей ВСУ по передислокации войск, доставке боеприпасов и техники. На фоне продолжающегося конфликта подобные действия становятся частью тактики, направленной на подрыв военного потенциала противника.

В то же время, точные данные о масштабах ущерба и потерях, связанных с атаками, не разглашаются. Украинская сторона пока не прокомментировала эти удары.