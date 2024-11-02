В Харькове в здание полиции, где располагались подразделения ВСУ, прилетела ракета. О происшествии рассказал Сергей Лебедев, координатор пророссийского подполья, в интервью РИА Новости.

По его словам, здание использовалось в качестве места дислокации националистического батальона “Кракен” (запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, там же располагались и сотрудники Территориального центра комплектования (бывшие военкоматы на Украине), которые занимались охотой на военнообязанных украинцев.

Ранее российские войска также атаковали штаб 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Херсонской области, находящейся под контролем Киева. По данным Министерства обороны России, ударом было уничтожено до 60 офицеров руководящего состава украинской бригады.