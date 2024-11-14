Избавиться от нежелательных волос в подмышечных впадинах можно разными способами. Бритье, восковая эпиляция, шугаринг — самые популярные методы. Но они не обеспечивают долговременный эффект и требуют регулярных повторений сеансов.

К тому же каждый из этих методов имеет побочные эффекты: порезы, раздражения, вросшие волоски и даже аллергия. На данный момент единственная безопасная и безболезненная методика удаления волос с длительным эффектом — лазерная эпиляция. В статье раскроем все секреты процедуры.

Пять главных плюсов

1. Безопасность

Лазерная эпиляция подмышечных впадин не опасна для кожи и внутренних органов. Сконцентрированный импульсный луч воздействует только на меланин в волосяном стержне.

Световая энергия преобразуется в волосе в тепловую, под воздействием высоких температур корень волоса, а также окружающие сосуды разрушаются. В результате волос не получает необходимого питания и через 10-12 дней выпадает.

2. Безболезненность

Благодаря скорости воздействия и системе охлаждения сеанс проходит достаточно комфортно для клиента: ощущается небольшой нагрев кожи и легкие покалывания.

3. Долговременный результат

Эффект в подмышечных впадинах после курса лазерной эпиляции сохраняется в течение нескольких лет. Конечно, необходимо соблюдать рекомендации косметолога и посещать 1-2 раза в год поддерживающие процедуры.

4. Отсутствие побочных эффектов

Эпиляция подмышек лазером не вызывает аллергических реакций, раздражения или воспалительных процессов. При соблюдении рекомендаций специалиста никаких побочных эффектов нет.

5. Красота кожи

После воздействия лазера значительно улучшается состояние и внешний вид кожи подмышек. Выравнивается тон и рельеф, кожа становится нежной и приятной на ощупь.

Александрит или диоды

Самыми популярными и эффективными лазерами для удаления волос являются диодный и александритовый. Принцип воздействия этих лазерных систем одинаков, но есть отличия в применении. Александритовая технология используется для удаления светлых, очень светлых и пушковых волос преимущественно на светлой коже. Александритовому лазеру поддаются даже рыжие волоски. А диодный лазер идеально справляется с волосами более темного оттенка практически на любом фототипе кожи.

В александритовом лазере в качестве рабочей среды используется минерал александрит. Процедура проходит бесконтактным методом.

Воздействие в диодных лазерных системах происходит с помощью диодных пластин. Наконечник манипулы оснащен сапфировым стеклом и системой охлаждения. Процедура проходит контактно с использованием специального геля.

Для полного удаления волос на александритовом аппарате понадобится 6-10 сеансов (раз в 5-6 недель), на диодном немного больше — 8-12 процедур с интервалом в месяц. Цена на александритовую эпиляцию подмышек начинается от 1290 рублей, на диодном — от 690 рублей.

При выборе лазерного аппарата косметологи ориентируются на различные факторы, включая желаемый результат и индивидуальные особенности организма.

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